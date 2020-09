Politiets egne gjerder ble brukt mot dem under demonstrasjon i Oslo

Det var organisasjonen Sian – Stopp islamiseringen av Norge – som demonstrerte på Furuset i Oslo 15. august.

Da motdemonstranter rev ned gjerdene politiet hadde satt opp for å holde Sian-aktivister og motdemonstranter fra hverandre, ble flere ulike gjenstander kastet både mot Sian-aktivistene, politiet og politibilene.

En tjenesteperson fra politiet ble også slått i ansiktet med en stang.

Nå viser det seg at jernstengene som ble kastet mot politiet, var spiler revet løs fra politiets egne sikkerhetsgjerder. Gjerdene, som Politiets fellestjenester (PFT) står for innleie av, var av så dårlig kvalitet at det bare var å røske ut spilene, skriver Politiforum.

– Gjerdene er sikkerhetsutstyr opp mot publikum, de som skal ytre seg og mannskapet. Mannskapet opplever det som sjokkerende at gjerdene kan brukes som våpen og de reagerer på hvordan man overhode kunne bruke disse gjerdene, sier Kristin Aga, leder av Oslo politiforening.

Under helgens Sian-demonstrasjon på Eidsvolds plass var det også plassert ut gjerder, men da hadde politiet gått tilbake til de gamle gjerdene, ikke de nye som ble brukt på Furuset.

Avdelingsdirektør Erik Trehjørningen i PFT beklager at de nye gjerdene var av for dårlig kvalitet og sier at leverandøren av gjerdene hadde bekreftet at de hadde CE-merking og var godkjente til bruk.