Person kjørt bort av politiet etter å ha hindret sprengning på Haramsøya

– Det var tre-fire personer som ikke ville etterkomme politiets anmodning om å flytte seg til sikkert område da det skulle sprenges. En av dem nektet også da han fikk beskjed om at han ville bli anmeldt. Han ble tatt med inn i politibilen og kjørt vekk fra stedet, sier operasjonsleder Arild Reite ved Møre- og Romsdal politidistrikt til NTB.

Han betegner de som ville hindre sprengningen som aksjonister. Utbyggingen av vindturbiner på Haramsøya er svært omstridt og er møtt av kraftig lokal motstand.

Mannen som ble pågrepet, ble kjørt til et annet sted og sluppet fri. Ifølge politiet kan han vente seg et forelegg for å ha nektet å etterkomme politiets oppmoding på stedet.