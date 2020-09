Guldvog erkjenner alvorlig utstyrsmangel i vår

– Ved utgangen av august nå er det ingen kommuner som er i akutt mangel på smittevernutstyr og kun et fåtall som rapporterer at de har lager for mindre enn tre ukers forbruk, sier Guldvog.

– Så langt har vi klart å løse oppgaven, selv om vi hadde alvorlig mangel på utstyr i mars og april, sa han.

Guldvog gikk på en pressekonferanse gjennom situasjonen som oppsto da Norge ble rammet av coronavirus i vår. I mars og april meldte 240 norske kommuner om mangel på smittevernutstyr, som hansker, kirurgiske munnbind, smittefrakker og stellefrakker.

– Vil lære av

Helsedirektøren understreket at alle kommuner og helseforetak skal ha beredskapslagre og planer for uforutsette hendelser som ulykker eller pandemier.

– I tillegg har Norge et nasjonalt lager av noe katastrofemateriell. Pandemien har vist at denne tilnærmingen ikke var tilstrekkelig når store deler av verdenssamfunnet berøres, slår han fast.

– Dette et naturligvis noe vi vil se på og lære av, og det vil være en sentral del av kommisjonens arbeid.

En uavhengig kommisjon ble nedsatt i april for å gå grundig gjennom og evaluere myndighetenes håndtering av koronakrisen.

Forsyning kollapset

Knappheten på utstyr skyldtes at lagerbeholdninger var estimert for normalt drift.

Da pandemien brøt ut ble det dessuten vanskelig å kjøpe mer smittevernutstyr, fordi produksjoner ble lammet, enkeltland beslagla laster med utstyr og det ble innført grensekontroller.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) bekreftet nylig at myndighetene har kjøpt smittevernutstyr for rundt to milliarder kroner gjennom den nasjonale innkjøpsordningen som ble etablert.

Beløpet inkluderer moms og fraktkostnader, og utstyret er kjøpt inn fra Kina, Malaysia, Europa og Sverige.

I tillegg er det for enkelte typer utstyr startet norsk produksjon etter at utbrudd av coronavirus i vår og sommer rammet Norge.