Svensk ordfører venter i spenning: – Jeg stoler på den norske regjeringen

Tirsdag ble det kjent at Folkehelseinstituttet (FHI) mener at flere regioner i Sverige kan åpnes for nordmenn.

Senere denne uka skal regjeringen ta en avgjørelse om de støtter anbefalingen, og om det igjen kan reises karantenefritt fra regionene.

Ordfører i regionsstyrelsen Värmland, Fredrik Larsson, krysser fingrene for at nordmenn snart kan komme på besøk, uten å være i karantene når de kommer hjem.

– Jeg stoler på den norske regjeringen og at de holder seg til måten de har håndtert dette tidligere, sier Larsson til ABC Nyheter.



Hint fra Høie



Så sent som 12. august ble Värmland rødlistet, men smittetallene har sunket betydelig de siste ukene.

FHI anbefaler derfor at innreisekarantenen blir fjernet.

Helseminister Bent Høie (H) presiserer at regjeringen fraråder alle utenlandsreiser. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

– Regjeringen vil behandle det i løpet av uka og ta de endelig konklusjonene. Vanligvis følger vi anbefalingene. Det vil være et regelverk som trer i kraft ved midnatt lørdag, sa helseminister Bent Høie på en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

Høie fremhever imidlertid at de fraråder alle unødvendige reiser til utlandet.

– Jeg er glad for at det er en positiv utvikling i flere regioner og land. Det ville vært urimelig av Norge å oppretteholde karantenekrav for de som har en nødvendig reise. Nødvendige reiser kan være så mangt, så er det opp til hver enkelt å avgjøre hva de bør og ikke bør gjøre.

– Skaper arbeidsplasser



Ordfører Fredrik Larsson er klar på at regionen er hardt rammet økonomisk.

– For Värmland er grensehandelen viktig. Ikke bare fordi nordmenn skal kunne kjøpe billig mat, men fordi handelen skaper arbeidsplasser, forteller han.

– Hva vil det bety for Värmland om nordmenn igjen kan reise karantenefritt til regionen?

– Det betyr at grensehandelen kommer i gang igjen. Jeg tror også at det vil bety veldig mye for de sosiale relasjonene. Det er klart det er viktig, sier han.

(Saken fortsetter under bildet)

Charlottenberg shoppingsenter har de siste månedene merket de strenge restriksjonene. Foto: Annika Byrde / NTB scanpix

Han er derfor glad for at smittesituasjonen i Värmland har bedret seg de siste ukene, etter at Norge i midten av august innførte karantenekrav etter hjemkomst fra regionen.

– Forrige gang Norge innførte strenge restriksjoner var mitt budskap at det var et tydelig signal om at vi måtte bli bedre på å bremse smittespredningen. Det er like viktig nå som det var den gang, sier han.

– Må forholde oss til det

I Norge blir land med mer enn 20 smittede per 100.00o innbyggere satt på rød liste. Svensson forteller at han i starten av pandemien synes det var vanskelig å forholde seg til den norske smittegrensen.

Ordfører Fredrik Larsson i regionen Värmland. Foto: Region Värmland

– Men med tiden har jeg forstått at man måtte velge et tall. Vi kan snakke om det er rett eller galt, og om tallet skulle vært 10, 20 eller 30, men man har valgt som man har gjort. Da må vi forholde oss til det og jobbe med å holde smitten nede, sier han.

Karantenerestriksjoner har nesten ført til full stopp i grensehandelen. Nordmenn brukte bare 28 millioner kroner på grensehandel i andre kvartal i år, ifølge SSB.

I samme periode i fjor ble grensehandelen målt til 4,1 milliarder kroner.

– Den nye normalen

Siden mars har norske myndigheter ved to anledninger innført karanteneplikt for nordmenn som besøker Värmland. Svensson erkjenner at nedstengning kan være vanskelig å forholde seg til.

– Dette er en veldig midlertidig situasjon. Vi har hatt en ganske akutt fase med smitte og sykdom. Nå går vi inn i en langsiktig fase hvor vi diskuterer hvordan høsten og neste år vil bli. Det er klart at metoden Norge har valgt gjør det vanskelig å planlegge for bedrifter og privatpersoner, men om den norske regjeringen fortsetter å jobbe slik de har gjort tidligere, er det både transparent, åpent og håndterlig.

Før han avslutter:

– Er dette den nye normalen, så skal vi vel klare å leve med det. Vi må ha respekt for hverandre. Vi er fortsatt gode naboer og er enige om at vi må holde smittespredningen nede.