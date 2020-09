Coronatiltakene har ført til tomme svinekjøttlagre

At nordmenn har holdt seg hjemme i sommer har blant annet ført til at flere av oss var i Norge under grillsesongen og ikke minst langt mindre svenskehandel enn før.

Resultatet er at salget av svinekjøtt har økt med 4 prosent fra mai og fram til nå, melder Landbruksdirektoratet. Dette sammenlignet med samme periode i fjor.

Produksjonen av svinekjøtt har vært redusert på grunn av overskuddet, men etterspørselen har vært så stor at alle lagre er tømt, og at det nå i september ikke ligger så mye som én eneste hel gris på lager.

– Markant økning

– Produksjonsnedgangen var i utgangspunktet ønsket og planlagt. Det ble etablert en utkjøpsordning for å redusere overskuddet, og markedsregulator oppfordret til reduksjon. Så kom coronautbruddet, og etterspørselen økte markant, sier seksjonssjef Harald Weie i Landbruksdirektoratet.

Men juleribba er ikke i fare ettersom Norge har både tollfrie kvoter og kvoter med redusert tollsats på fryst svinekjøtt fra EU.

– Fordi vi kan supplere med import, er det nok svinekjøtt til å dekke etterspørselen hos norske forbrukere, sier Weie.

Flere melkekyr

Også etterspørselen etter melk og egg har tatt seg opp de siste månedene. En konsekvens av dette er at storfeproduksjonen har gått ned ettersom etterspørselen etter melk har ført til at flere melkekyr beholdes av bøndene.

Landbruksdirektoratet opplyser også at det er overskudd på lam, så høstens fårikålmiddager kan putre på komfyren som vanlig.