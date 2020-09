Støre: – KrF er nå et kristenkonservativt parti

Tidligere har Støre åpnet for å lytte hvis KrF bestemmer seg for å revurdere sitt veivalg.

Men i et intervju i Nationen onsdag er partilederen mer lunken.

– KrF har valgt side. De går til valg på en regjering som er avhengig av Fremskrittspartiets støtte, og da har de avklart det samarbeidet. Knut Arild Hareide åpnet for en annen vei, og det tapte. KrF er nå et kristenkonservativt parti som ligger lenger unna Arbeiderpartiet. Derfor ligger det ikke til rette for noe annet enn at de er en del av en regjering vi ønsker å bytte ut, sier Støre.