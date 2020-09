Ingrid Aunes minnepris til journalist og forsker

Prisene deles ut på Litteraturhuset i Oslo på Ingrid Aunes bursdag 19. oktober, skriver Klassekampen.

– Kort tid etter at Ingrid døde, bestemte vi oss for at vi måtte videreføre arbeidet hennes. Det finnes mange gode formål å gi penger til, men vi ble enige om at det beste var en minnepris i hennes navn, sier Marianne Marthinsen (Ap), styreleder i Ingrid Aunes Minnefond.

Prisen skal ifølge Klassekampen gå til noen som har drevet journalistisk eller vitenskapelig arbeid om temaer Ingrid Aune var opptatt av – nedrustning, fredsarbeid, likestilling og kvinners rettigheter i konflikt. Fordi den ikke ble delt ut i fjor, er det i år to mottakere.

Frilansjournalist Maren Sæbø får prisen for sitt arbeid med å løfte fram hverdagsliv og konflikter i områder langt unna Norge. Kjølv Egeland mottar prisen for en artikkel om hvordan den rødgrønne regjeringen jobbet for et forbud mot atomvåpen.