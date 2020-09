89 nye coronasmittede registrert siste døgn

De siste to døgnene er økingen på 228 registrerte smittede, viser tallene fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Elleve coronapasienter fikk tirsdag behandling ved norske sykehus, og én av dem behandles med respirator, ifølge tallene fra Helsedirektoratet.

264 coronadødsfall var mandag meldt til Folkehelseinstituttet. Tallet har vært uendret siden 20. august.

Gjennomsnittsalderen til dem som har fått påvist smitte, var mandag 43 år. Det er 5.534 menn som har fått påvist smitte, og 5.306 kvinner.

Smittetallet, eller reproduksjonstallet, sier hvor mange en smittet person smitter videre. Fra 1. juli er dette anslått til 0,98. Feilmarginen er imidlertid stor, fra 0,35 til 1,5. Den anslåtte sannsynligheten for at smittetallet fra 1. juli er større enn 1,0 er 49 prosent, ifølge FHI.

Coronautbrudd ved omsorgsboliger



Fem ansatte og to beboere har testet positivt for coronavirus ved tjenestestedet Huset i bydel Alna i Oslo.

De som har testet positivt, er satt i isolasjon, og man venter på ytterligere fire prøvesvar, skriver VG.

Huset er omsorgsboliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne, særlig autisme. Alle brukere og ansatte tilknyttet tjenestestedet blir testet.

– Ansatte og brukere er hjemmehørende også i andre bydeler i Oslo. De følges opp av bydelsoverlege og smitteteam i sine respektive bydeler, sier avdelingsleder Daniel Sjøli.

18 nye coronatilfeller ved NHH i Bergen

Det er registrert 18 nye smittede studenter ved Norges handelshøyskole (NHH) i Bergen. Dermed har totalt 76 studenter fått påvist koronasmitte ved skolen.

Smitteutbruddet kan ifølge NRK stamme fra en fest som ble arrangert i skolens kjeller mandag i forrige uke. 45 studenter fra flere trinn var til stede.

– Flere av dem som deltok, har fått påvist coronasmitte i etterkant, sier informasjonsansvarlig Thomas Garås Gulli ved Norges Handelshøyskoles studentforening (NHHS).

Smittevernoverlege Karina Koller Løland sier til Bergens Tidende at kommunen er kjent med festen og at festen kan ha vært et sted for smittespredning.

– Sammenkomsten sist mandag har nok vært en bidragsyter, sier hun til avisa.

Det er i alt 32 nye smittede i Bergen kommune det siste døgnet.

– Alle unntatt en er i aldersgruppen 19–27 år, sier kommunens smittevernoverlege Karina Koller Løland til NRK.