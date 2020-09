Ny coronaplan i Oslo – skal kunne teste 35.000 i uken

For Oslos del innebærer Helsedirektoratets uttalte mål om 5 prosents testkapasitet at kommunen må kunne teste 35.000 innbyggere for covid-19 i uka.

– Oslo har for øyeblikket ledig testkapasitet, og ventetiden er nå maksimalt en arbeidsdag. Nå har vi også en plan som gjør det mulig for oss å oppskalere kapasitet for test til 5 prosent av befolkningen i løpet av en uke, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Planen innebærer at kommunen er klare til å opprette fire nye testsentre – på Bryn, Lindern, Skullerud og i Groruddalen – tillegg til allerede etablerte teststasjoner og feberpoliklinikker.

Ber om raskere svar

Kommunen åpner også for at andre enn helsepersonell kan gjennomføre testingen. Slik vil helsetjenestene i større grad driftes som normalt uavhengig av testingen i kommunen.

Under framleggelsen av planen tirsdag ettermiddag ba byrådslederen om at de nasjonale myndighetene får opp farten på å gi svar på testene.

– Dette er statens ansvar, og vi har flere ganger tatt kontakt med Helsedirektoratet og bedt om at svartiden må ned, sa Johansen.

Han understrekte at man nå har relativt god kontroll på pandemien, både i Oslo og i resten av Norge, selv om smittetallene er høyere enn i sommer. Samtidig viste han til at man i mange andre land har sett en gryende motstand mot coronatiltakene og fallende tillit til helsemyndighetene.

– Det vi ser i andre deler av verden er en viktig påminnelse. Vi må gjøre det vi kan for å unngå en ny nedstengning av samfunnet. Vi må gjøre det vi kan for at tiltakene mot smittespredning er til å leve med over lang tid, sa han.

Kommenterte grottefest

Helsebyråd Robert Steen (Ap) sier at Oslo kommune har hatt god testkapasitet den siste tiden.

– Kommunen ga enkelte dager i forrige uke tilbud om test tilsvarende 2,6 prosent av befolkningen i uka og hadde i tillegg ledig kapasitet for ytterligere tester, sier han.

Kommunen tilpasser også tilbudet slik at det kan gjennomføre to tester av personer der det er nødvendig ut fra anbefalinger fra Folkehelseinstituttet.

Raymond Johansen benyttet også anledningen under pressekonferansen til å kommentere grottefesten i Oslo denne helgen, som endte med at flere ble kullosforgiftet.

– Natt til søndag var vi svært nær en katastrofe i fjellet under St. Hanshaugen. Jeg er veldig, veldig glad for at det tross alt gikk bra. Men hendelsen understreker følgende: Uansett hva vi gjør fra nasjonale og kommunale myndigheter, folk må ta ansvar for seg selv, for vennene sine, for familiene sine. Gjør din plikt, krev din rett, sies det i et godt gammelt slagord, sa Johansen.