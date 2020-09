Far kan bli dømt til forvaring i overgrepssak i Kristiansand

Mannen i 40-årene har erkjent straffskyld for alt han er tiltalt for.

– Det er ikke tvil om at handlingene skal møtes med ubetinget fengsel, men det er et spørsmål om det gir samfunnet et tilstrekkelig vern. Påtalemyndigheten har tatt forbehold om at det kan bli lagt ned påstand om forvaring, sa aktor, statsadvokat Håvard Ryengen ifølge Fædrelandsvennen da saken startet i Kristiansand tingrett mandag.

Tiltalte ble avslørt i fjor høst, etter å ha lastet ned overgrepsbilder fra et fildelingsnettverk som ble overvåket av politiet.

I mannens bolig fant politiet lagringsenheter som inneholdt mer enn 1.200 timer med video som viste overgrep mot barn og seksualiserte fremstillinger av barn. Tiltalte hadde lastet ned materialet fra internett i perioden 1997 til 2019.

Det ble i tillegg funnet en kryptert disk, som politiet fikk åpnet da tiltalte ga dem passordet. Der fant de 31 filmer som dokumenterte overgrepene mot sønnen.

Tidsstemplene viste at det første overgrepet fant sted da gutten bare var en måned gammel. Det siste ble begått to uker før pågripelsen. Sønnen var da ett år og ni måneder gammel.

Rettssaken avsluttes onsdag.