Hagen-barna fikk innsyn i etterforskningen

Etter at politiet ikke ville gi barna til Tom og Anne-Elisabeth Hagen innsyn i etterforskningen av den angivelige bortføringen av moren og drapssiktelsen mot faren, gikk barna videre til Nedre Romerike tingrett med kravet.

Kravet ble levert til tingretten 29. mai, men det var først 25. august at domstolen kom til konklusjonen om gi barnas bistandsadvokat Ståle Kihle innsyn i materialet , skriver Romerikes Blad.

20.000 sider med etterforskningsdokumenter

– Begjæringen om innsyn i klausulerte saksdokumenter fra bistandsadvokat Ståle Kihle tas til følge mot taushetsplikt, skriver tingrettsdommer Håkon Schei Mentzoni i slutningen fra tingretten.

I kjennelsen går det fram at det er over 20.000 sider med etterforskningsdokumenter saken rundt Anne Elisabeth Hagens forsvinning. Politiet opplyser at de ikke vil anke kjennelsen.

– Kan be politiet gjennomføre nye etterforskningsskritt

– Prinsipielt spiller det ingen rolle for meg at jeg har måttet underskrive en taushetsplikt. Det viktigste blir å ettergå om politiet har gjort en god nok jobb. Når jeg får en oversikt, kan det bety at jeg kan be politiet om å gjennomføre nye etterforskningsskritt i saken, sier Kihle til avisa.

Familien har uttrykt sterk mistillit til politiets håndtering av saken. Verken parets barn eller Tom Hagen selv vil stille opp til nye avhør.

