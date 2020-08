India satt ny global smitterekord

I India ble det søndag registrert 78.761 nye tilfeller av koronasmitte, ifølge Johns Hopkins-universitetet. Det er det høyeste antallet på ett enkeltdøgn siden pandemien brøt ut. Den forrige toppnoteringen ble registrert i USA 17. juli.

India er landet i verden med tredje flest smittede, og smitten brer seg nå utover landsbygda.

32 nye koronasmittede siste døgn

Det er registrert 32 nye tilfeller av covid-19 her i landet det siste døgnet. I alt har nå 10.643 personer fått påvist koronasmitte i Norge.

Økningen søndag er noe høyere enn foregående døgn, da det ble registrert 29 nye smittede.

Biden beskylder Trump for å oppfordre til vold

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden beskylder i USAs president Donald Trump for å oppfordre til vold.

Etter at en mann ble skutt og drept under sammenstøt mellom tilhengere og motstandere av presidenten i Portland i helgen, har Trump beskyldt Demokratene for å stå i ledtog med venstreradikale grupper og ikke klare å holde styr på byer der de har makt.

– Han er hensynsløs og oppfordrer til vold, sier Biden om Trump i en uttalelse.

Kvinne til sykehus etter brann i bygård i Oslo

Det brøt natt til mandag ut brann i en kjellerbod i en bygård på Torshov i Oslo. En kvinne er kjørt til sykehus med røykskader, og tolv beboere ble evakuert.

Brannen brøt ut i en bygård på Haarklous plass. Meldingen om brannen kom ved ettiden, og en halvtime senere var den slukket.

Ny regjering på plass i Nord-Makedonia



Koalisjonsregjeringen mellom sosialdemokratiske SDSM og det albanske partiet DUI ble natt til mandag godkjent av den montenegrinske nasjonalforsamlingen.

Som en del av regjeringsavtalen, får DUI utpeke statsministeren for de siste 100 dagene av regjeringsperioden. Da får Nord-Makedonia sin første albanske statsminister.

Ap-partisekretær kaller prosessen i Trøndelag kritikkverdig



Aps partisekretær Kjersti Stenseng betegner prosessen som har kommet fram og det man var vitne til under fylkesårsmøte i Trøndelag i helgen, som kritikkverdig.

Overfor NRK understreker partisekretæren at hun tar forbehold om at det som har kommet fram, er riktig, ettersom hun selv ikke var til stede under valgkomiteens møte.