Ingen siktelser etter grottefesten – arrangørene mener festen var forsvarlig

Det bekrefter pressesjef Unni Grøndal i Oslo politidistrikt til NTB søndag kveld.

Tre personer ligger fremdeles til overvåking på Oslo universitetssykehus. Totalt var 27 personer innom sykehus med kullosforgiftning etter den ulovlige festen i en bunker på St. Hanshaugen natt til søndag. Overlege Fridtjof Heyerdahl ved CBRNE-senteret ved Oslo universitetssykehus sier de mest alvorlig skadde kom seg ut i grevens tid.

– Hadde konsentrasjonen av kullos vært noe høyere eller tømmingen av lokalet noe forsinket, kunne vi hatt dødsfall, sier han.

Klokka 3.46 natt til søndag kom politiet tilfeldigvis over en rekke omtåkede ungdommer i området, og iverksatte evakuering. Alle de skadde fikk kullosforgiftning i forbindelse med at det ble brukt bærbare aggregater under ravefesten i bunkeren.

Mener festen var forsvarlig



Tross det dramatiske utfallet, mener en av arrangørene at festen foregikk på forsvarlig vis.

– Det var ikke meningen at det skulle være så mange, og aggregatet skulle være låst i et rom. Vi hadde allerede festet fra klokken 23 fram til rundt 3, uten problem, sier den anonyme arrangøren til VG.

Ifølge arrangøren var aggregatene innelåst i et rom med ventilasjon. Verken brannvesen eller politi kjenner til et slikt rom i bunkeren. Brannvesenet reagerer også på mangelen på nødutganger. Da brannvesenet fikk situasjonsbeskrivelsen, var de forberedt på et langt verre syn enn det som faktisk møtte dem.

– De var forberedt på at de ville finne ganske mange folk, sier vakthavende stabssjef Lars Magne Hovtun i Oslo brann- og redningsetat til NTB.

Diskotekbrannen i Göteborg



Han roser festdeltakernes og særlig politiets innsats for å redde ut personer som var i ferd med å ta alvorlig skade av kullosforgiftningen. To politifolk var blant dem som ble sendt på sykehus.

– Den første politipatruljen har gjort en ekstraordinær innsats for å redde liv, sier Hovtun.

Hovtun peker på diskotekbrannen i Göteborg i 1998 som et eksempel på hvor galt det kunne gått med mange personer i et lite lokale og få nødutganger. Der døde 63 personer og 214 ble skadd etter at en brann var blitt antent ved den eneste nødutgangen ved en ungdomsfest.

Politiet vil gjøre intern gransking



Beredskapsetaten i Oslo kommune har varslet at de vil etterse sikring av alle avstengte kommunale anlegg.

Politiet har på sin side varslet at de vil gjennomføre en intern granskning av hva som skjedde i timene før nødetatene gikk til aksjon. Allerede lørdag formiddag hadde nemlig politiet mottatt et tips om en ulovlig fest på St. Hanshaugen, som ikke ble fulgt opp. Utover kvelden og natta kom det ytterligere varsler om festen, men det var først da politiet tilfeldigvis kom over omtåkede ungdommer at de gikk til aksjon.