Tre personer ligger til overvåking etter grottefesten

– I tillegg har legevaktene fått inn mange fra festen i løpet av dagen som har kommet for skjekk. Tilstanden for de fleste som kom til sykehuset, var akutt, men det har også vært et par slengere, sier Fridtjof Heyerdahl, overlege ved CBRNE-senteret ved Oslo universitetssykehus, til NTB.

Flere av personene som kom til sykehuset, var bevisstløse eller hadde nedsatt bevissthet.

Heyerdahl forteller at for de mest alvorlige tilfellene kunne det gått enda verre.

– Jeg tror at for de det var mest alvorlig for, var det i grevens tid at de kom seg ut. Hadde konsentrasjonen av kullos vært noe høyere eller tømmingen av lokalet noe forsinket, kunne vi hatt dødsfall, sier han.

– Kullos blokkerer transportstedet til oksygen i blodet. Da får man ikke nok oksygen og cellene lider.

Heyerdahl forteller at den viktigste behandlingen mot kullosforgiftning er å komme seg ut av et rom med høy kulloskonsentrasjon.

– Det er vanskelig å bli forgiftet i friluft, sier overlegen.