E24: Høyre vil kutte avgift på øl og vin

– Vi har vært veldig restriktive på dette i Høyre, men jeg mener situasjonen nå er så annerledes, og veier man arbeidsplasser opp mot andre spørsmål, så veier jobber tyngst, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Helleland, som også leder Høyres programkomité til E24.

Næringslivsavisen skriver videre at programkomitéen arbeider nå med å utarbeidet politikken partiet skal jobbe etter den neste stortingsperioden, og at det er i denne sammenhengen at partiet ønsker å kutte særavgifter som bidrar til økt grensehandel.

Tobakk er ikke blant produktene Høyre ønsker å kutte i særavgiftene. E24 skriver at det i første omgang handler om øl, vin og sukker. For å sikre arbeidsplasser i Norge.

– Nye jobber kommer ikke over natten, og da er det ekstra vanskelig å sitte og se på at vi, ifølge Virkes tall, nærmest eksporterer 8.200 arbeidsplasser til Sverige, som vi kunne hatt her til lands, forklarer Helleland til E24.

Tidligere denne uken ble det kjent at grensehandelen i andre kvartal falt med 99 prosent. Ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB) handlet nordmenn for 28 millioner kroner i andre kvartal i år. Ved samme tid i fjor beløp handelen for perioden mars, april og mai til 4,1 milliarder kroner.

– Grensehandelen i andre kvartal 2020 var preget av restriksjonene som trådte i kraft i mars, særlig mot Sverige. Flere land og regioner i Norden ble unntatt restriksjonene fra 15. juni, men de populære grensehandelsdestinasjonene i Sverige forble røde på smittekartet gjennom hele andre kvartal, sier Boyd Oyier i Statistisk sentralbyrå, SSB.

Det kraftige fallet innebærer også at statens inntekter på særavgiftene har økt betraktelig i perioden grensene har vært stengt.

Direktør Erlend Vagnild Fuglum i Bryggeri- og drikkevareforeningen anslår at bare i sommermånedene har statskassens inntekter fra øl og brus økt med 700 millioner kroner.

– Aldri tidligere har staten fått større avgiftsinntekter fra drikkevarer. På pils alene medfører salgsøkningen en økt inntekt fra alkoholavgift på 318 millioner i juni og juli, sammenlignet med samme periode i fjor. Samtidig har statens inntekt fra brusavgift økt med 85 millioner, sier Fuglum og legger til:

– Regner du med moms og andre avgifter, anslår vi at avgiftsinntektene fra brus og øl har økt mer enn 700 millioner kroner bare i sommermånedene, fortsetter han.

I mai fremhevet Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug viktigheten av å se på nettopp alkoholavgiften under forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett.