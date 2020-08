Frp mener regjeringen må oppheve skjenkestoppet – byrådet vil ikke konkludere

– Nå ser vi at ungdommen flytter festen fra utestedene til et nedlagt bomberom. Oksygenmangel gjorde at arrangementet kunne blitt dødelig. Regjeringen må snu før liv går tapt, sier Bruun-Gundersen til VG.

Etter en smitteoppblomstring i sommer innførte regjeringen et nasjonalt skjenkeforbud ved midnatt fra 8. august. Både Frp, de rødgrønne partiene og byrådet i Oslo har bedt regjeringen revurdere forbudet av frykt for at særlig ungdom vil samle seg på hjemmefester isteden.

Høie uenig

Byråd for næring og eierskap i Oslo, Victoria Marie Evensen (Ap), vil imidlertid ikke trekke linjene til regjeringens politikk.

– Jeg ønsker ikke å spekulere på om dette kunne vært unngått om utestedene hadde hatt ordinære skjenketider. Her kunne liv gått tapt og jeg håper politiet får klarhet i hvem som sto ansvarlig, sier hun til NTB.

Også helseminister Bent Høie (H) reagerer på Bruun-Gundersens uttalelser.

– Det har ikke vært mulig å ha raveparty på serveringssteder i Norge, verken før eller etter at vi forbød skjenking etter midnatt. Det har bare vært tillatt med servering ved bordene og en meter avstand mellom gjestene. Jeg finner det underlig at Åshild Bruun-Gundersen bruker denne hendelsen, der liv kunne gått tapt, til å argumentere mot tiltak som skal hindre smitte, skriver Høie i en epost til VG.

«Sinnssykt»

Bruun-Gundersens partifelle Aina Stenersen, som er leder for Helse- og sosialutvalget i Oslo kommune, kaller festen «et helt sinnssykt og ulovlig opplegg.»

– Det er nesten så en ikke tror det en ser og leser. Denne festen har vært livsfarlig og totalt uansvarlig, man har tatt seg inn ulovlig i en bunker, hvor Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg eier eiendommen, skriver Stenersen i en epost til NTB.

Hun sier festen må få alvorlige konsekvenser for både arrangører og deltakere.

– Heldigvis har flertallet av Oslos befolkning mye mer fornuft enn dette, her kan man ikke skylde på andre enn seg selv for deltakelse på noe så uansvarlig, avslutter Stenersen.