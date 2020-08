Festarrangørene ba folk «begrense sjansen for at Oslos festbremsavdeling dukker opp»

– Kom mellom 23.30-0.30 for å begrense sjansen for at Oslos festbremsavdeling dukker opp. Vi setter pris på om folk minimerer bruk av inngang/utgang mens vi holder på, skrev arrangørene på Facebook-siden for grottefesten.

Det var Aftenposten som først omtalte saken.

I tillegg ba de deltakerne om å unngå parkering av elsparkesykler i nærheten av inngangen.

Var greit: Arrangør: – Festen var forsvarlig

– Er mistenkelig om det står 60+ sparkesykler i krysset, var begrunnelsen.

Facebookmeldingen fortalte også at det fantes et «toalett» inne i bunkeren. Deltakerne ble også anmodet om å begrense røyking innerst i lokalet med tanke på luftkvalitet, og de som var syke eller hadde symptomer på koronaviruset, fikk beskjed om at det var «fint» om de holdt seg hjemme.

Tar tak: Oslo kommune skjerper sikring av avstengte anlegg