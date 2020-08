Arrangør: – Festen var forsvarlig

– Det var ikke meningen at det skulle være så mange, og aggregatet skulle være låst i et rom. Vi hadde allerede festet fra klokken 23 fram til rundt 3, uten problem, sier den anonyme arrangøren til VG.

24-åringen var en av fire som sto ansvarlige for arrangementet, og endte selv på Ullevål sykehus etter å ha blitt kullosforgiftet. Han hadde selv båret flere festdeltakere ut av bunkersen der festen ble arrangert. Han sier han oppdaget at døra til aggregatene var åpen, og at han fant tre bevisstløse personer.

– Jeg tar av meg T-skjorta og holder meg for munnen, og begynner å frakte personene ut. Dette må jeg gjøre i puljer, fordi det er så tungt å puste. Vi får stoppet festen og får folk ut, sier han.

Til sammen var 25 personer innlagt på sykehus med kullosforgiftning etter den ulovlige festen i en bunkers på St. Hanshaugen i Oslo natt til søndag. Tilstanden for flere ble søndag betegnet som alvorlig.

24-åringen sier aggregatene som drev lys- og lydanlegg, var innelåst i et rom med ventilasjon. Verken politi eller brannvesen kjenner til et slikt rom, og brannvesenet mener uansett at det var en rekke andre problemer med arrangementet. Det verste var mangelen på rømningsveier.

– Poenget er at vi hadde stengt denne festen på sekundet uansett om festen hadde vært god, sier vakthavende stabssjef Lars Magne Hovtun i Oslo- brann og redningsetat.