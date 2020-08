Stenseng: «Vi har en stor jobb å gjøre»

– Vi har en stor jobb å gjøre med å bygge god og trygg partikultur. Det skal være trygt å være en del av Arbeiderpartiet i alle sammenhenger, sier Stenseng til NTB.

Hun mener mye har vært gjort i kampen mot seksuell trakassering de siste to-tre årene, både formelt og arbeid for å få på plass bedre retningslinjer og rutiner til ledere på alle nivåer.

– Jeg er glad for at folk sier fra. Ukultur og utrygghet hører ikke hjemme i Arbeiderpartiet. Alt dette bidrar til å sette sterkere fokus, slik at vi faktisk kan få bukt med ukulturen.

En høydramatisk uke i Trøndelag Ap endte med at Ingvild Kjerkol (45) fra Stjørdal ble valgt til ny fylkesleder lørdag. Det skjedde etter at tidligere Ap-nestleder Trond Giske ble vraket.

«Branntomt»

Diskusjonen om ukultur og indre stridigheter hang tungt over årsmøtet, av én delegat beskrevet som en branntomt. Trondheims ordfører Rita Ottervik mente fylkespartiet hadde nådd et «nullpunkt».

I dagene etter at Giske sist mandag enstemmig ble innstilt som fylkesleder, sto flere kvinner fram med sterke historier om ukultur og ubehagelige opplevelser i partiet.

Da Aps ledelse konkluderte i varslersakene mot Giske i 2018, åpnet partiet for at han kunne bygge opp tilliten igjen og på nytt søke verv i partiet.

– Har Giskes arbeid for å gjenoppbygge tilliten lokalt hemmet metoo-prosessen i Trøndelag?

– Trøndelag Ap skulle ta stilling til om Giske hadde tillit. Sakene ble håndtert i 2018. Hvorvidt han skulle få nye verv, var opp til Trøndelag Ap. Etter en veldig krevende prosess for Trøndelag Ap, som de har håndtert selv, har de fått på plass nytt styre, sier Stenseng søndag.

– Uavhengig av personer

Partisekretæren ønsker ikke å kommentere om vrakingen av Giske gjør Aps arbeid mot seksuell trakassering enklere.

– Arbeidet for en bedre partikultur skulle fortsette med uforminsket styrke uavhengig av Trond Giske og lederverv i Trøndelag Ap.

Oppgaven for årene fremover er å sørge for at historier om ukultur blir unntaket og forebygge at det faktisk skjer, ifølge partisekretæren.

– Sakene rundt Trond Giske har skapt mye debatt og engasjement i to og et halvt år og vil sikkert gjøre det en god stund fremover. Men dette er uavhengig av personer. En god partikultur skal ta vare på alle som har behov for å fortelle sin historie.

Åpen konflikt

Dramatikken i Trøndelag Ap var imidlertid ikke over med Giske-vrakingen.

Fredag kveld kom valgkomiteen med en ny innstilling med Marit Bjerkås på topp. Men like etter meldte flere medier at valgkomiteens leder Arild Grande underveis i fredagens møter hadde fortalt komiteen at han hadde mottatt informasjon om at det kunne komme et varsel mot Kjerkol dersom hun ble innstilt.

Grande sa lørdag at han ikke kunne stille seg bak Kjerkol som leder, og Grande og Kjerkol endte i åpen konflikt fra årsmøtets talerstol. Grande varslet samtidig «en grundig gjennomgang av dette med partiet sentralt».

– Hvis det er trusler eller påstander om mulige varsler, skal ikke det brukes som argumenter i en valgkomité. Rykter eller påstander kan heller ikke legges til grunn i en slik prosess. En valgkomité kan ikke behandle varsler, sier Stenseng til NTB.

– Når vi har varslet en «full gjennomgang», handler det om prosessen i valgkomiteen. Hvis det er ting som bør gås gjennom rundt Ingvild Kjerkol, oppfordrer jeg til å varsle om det, slik at det kan bli håndtert i tråd med våre retningslinjer.