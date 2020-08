Brannvesenet: – Ring oss hvis du er glad i vennene dine

– Vi oppdager fra tid til annen fester i ulike lokaler. Det kan være industrilokaler, tilfluktsrom eller fjellanlegg. Det skal så lite til før det går galt på en slik fest, sier vakthavende stabssjef Lars Magne Hovtun i Oslo brann- og redningsetat til NRK.

Han forteller at slike fester medfører høy risiko, og er noe av det brannvesenet er aller mest bekymret for. Brannvesenet vil gjerne stenge slike fester, men er helt avhengig av tips for å vite om arrangementene.

– Jeg vet det sitter langt inne å angi venner på denne måten, men hvis du er glad i vennene dine, så må du ringe oss, sier Hovtun.

Det skal ha vært opptil 200 personer innom festen i en bunker på St. Hanshaugen i Oslo natt til søndag, der musikkanlegget fikk strøm fra to dieselaggregater. Eksosen fra aggregatene førte til at mer enn 20 personer ble sendt til sykehus med kullosforgiftning, etter at politiet oppdaget festen ved en tilfeldighet.