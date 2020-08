Hamar stanser all idretts- og ungdomsaktivitet og hever smittevernnivået i skolene

Årsaken er smittesituasjonen i kommunen, opplyser kommunen i en pressemelding søndag ettermiddag.

Smitteutbruddet i Hamar har så langt ti registrerte tilfeller. Åtte av dem knyttes direkte til Ridabu skole.

– Når vi først har fått et utbrudd, kan smittetallet øke raskt, og vi gjør dette for å være føre var, sier kommunedirektør Christl Kvam.

Ishaller stengt

Tidligere på dagen ble ishallene Hamar OL-amfi og Storhamar Ishall stengt som følge av at barn med tilknytning til anleggene er virussmittet, melder NRK. Ifølge kanalen jobbes det med å kartlegge hvilke garderober de smittede personene har oppholdt seg i.

Eliteserieklubben Storhamar spiller sine hjemmekamper i Hamar OL-amfi.

– Blir det stengt over en lengre periode, vil dette få store konsekvenser for oss. Det vil gå utover mange spillere, både med tanke på treninger og kamper, sier leder for yngres avdeling i klubben, Pål Morken, til NRK.

En ansatt i Norsk Tipping på Hamar er bekreftet smittet. I tillegg er fire elever og én annen nærkontakt smittet ved en barneskole i byen.

Skoler og barnehager

Smittesituasjonen fører også til at kommunen hever nivået på smitteverntiltak i skoler og barnehager, som vil bety mindre kohorter og større avstand.

– Rektorer og styrere beslutter i dag hva som skal gjelde fra i morgen, sier kommunalsjef for opplæring og oppvekst Dordy Wilson.

Allerede lørdag ble samtlige sykehjem i kommunen stengt for besøk på grunn av utbruddet.