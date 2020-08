Hareide ber Vegvesenet utvide regelverk for elsparkesykler

– Det er fint å få de beste faglige rådene fra Statens vegvesen og Vegdirektoratet på dette. Jeg er spent på deres helhetlige vurdering, sier Hareide til VG.

Hareide forteller at Vegvesenet nå skal lage et utkast som vil åpnes for innspill. Deretter håper han at et nytt regelverk skal være på plass våren 2021.

– Vi trenger strengere regelverk for elsparkesykler. Det ønsker bransjen, interesseorganisasjonene og kommunene, og det ønsker jeg også, sier Hareide.