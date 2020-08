Politiet fikk flere meldinger om festen der mange ble kullosforgiftet

– Jeg kan bekrefte at vi via vårt sentralbord lørdag mottok en telefon om at det var planlagt en fest på det aktuelle stedet. Vedkommende ble satt videre til tipsvakten på Grønland, men jeg vet ikke hvilken vurdering som ble gjort videre i forbindelse med det. Det jeg kan si, er at vi generelt får veldig mange tips, sier operasjonsleder Cathrine Sylju i Oslo politidistrikt til NTB.

Til sammen var 25 personer innlagt på sykehus med kullosforgiftning etter den ulovlige festen i en bunkers på St. Hanshaugen i Oslo natt til søndag. Tilstanden for flere ble søndag betegnet som alvorlig.

Flere medier, blant dem VG og NRK , har snakket med personer som sier at de varslet politiet om den planlagte festen, som var annonsert på Facebook, i forkant. Dagbladet har også snakket med en mann som sier at han varslet politiet om festen klokken 00.30 natt til søndag.

Ble oppdaget tilfeldig

Det var klokken 3.46 natt til søndag at en politipatrulje tilfeldigvis kom over en rekke omtåkede ungdommer i strøket, og så fant de sju som måtte ha helsehjelp. Deretter ble evakuering og livreddende førstehjelp satt i gang.

Alle de skadde skal ha fått kullosforgiftning i forbindelse med at det ble brukt bærbare aggregater under en ravefest i bunkersen som ligger ved krysset Colletts gate og Uelands gate.

Bunkersen har vært avlåst og stengt, men arrangørene av festen har brutt seg inn. Ifølge kilder Aftenposten har snakket med, har det vært flere fester på samme sted tidligere.

Sivilforsvaret eide tidligere det gamle tilfluktsrommet, men dette ble i 2012 overført til Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg.

Sikret med plater

Administrerende direktør Vidar Haukeland ved Lovisenberg sier til NTB at anlegget ble sikret med plater som ble boltet fast i fjellet for omkring fire år siden, etter at mennesker uten fast bosted hadde overnattet der inne. Han mener det helt tydelig er brukt verktøy for å bryte seg inn. Han kjenner ikke til at tilfluktsrommet er blitt benyttet til ulovlige fester tidligere.

– Vi har ikke visst om noen aktivitet der og ikke fått noen indikasjoner på det i det hele tatt. For noen dager siden var platene på plass, sier han.

Ifølge politiet kan så mange som 200 deltakere ha vært innom festen i løpet av natten.

– Det er opprettet en anmeldelse, og det blir opp til etterforskerne å gjennomføre avhør og ytterligere undersøkelser. Det er arrangøren som står ansvarlig for dette, sier operasjonsleder Sylju.

Seks personer alvorlig skadd

Kommunikasjonsrådgiver Anders Bayer ved Oslo universitetssykehus sier til NTB at de som ble sendt til sykehus etter festen, stort sett er i alderen 20 til 30 år, og ingen skal være under 18 år.

Seks personer har i forbindelse med hendelsen vært regnet som alvorlig skadd.

– Nå er de i bedring alle sammen, heldigvis. Vi kan si at de er utenfor livsfare, sier Fridtjof Heyerdahl, overlege ved CBRNE-senteret ved Oslo universitetssykehus til Aftenposten.

Ifølge Cathrine Sylju i Oslo politidistrikt er to av pasientene som ble tatt med til sykehus, polititjenestemenn som ble utsatt for kullos da de hjalp festdeltakere ut av anlegget.

Tobias Ore, legeskiftleder ved legevakten, sier samtidig til Aftenposten at ni personer har vært innom legevakten for å sjekke seg for kullosforgiftning.

Lavt oksygennivå

Brannvesenet målte oksygennivået på stedet til 16 prosent etter evakueringen. Kombinert med et høyt innhold av CO i luften kan det være farlig. Normalt er oksygennivået i tørr luft 21 prosent.

Brannvesenets innsatsleder Ronny Andersen sier til VG at festdeltakerne har hatt med bærbare aggregater inn for å få strøm til musikken.

– Det har utviklet CO og fjernet oksygenet, og dette er årsaken til at det har blitt dårlig pustemiljø der inne, sier Andersen.

Ifølge operasjonsleder André Kråkenes ble det også brukt narkotika på festen.

– Kombinasjonen av dårlig luft, alkohol og narkotika er ikke heldig. Flere forlot festen før politiet kom, sa operasjonsleder André Kråkenes til NTB natt til søndag.