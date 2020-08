De fleste Altibox-kunder har fått tilbake internett – enkelte nettsider sliter ennå

– Nå har vi greid å optimalisere nettet som gjør at de fleste kundene har fått internettet opp igjen, sier kommunikasjonsansvarlig Andreas Veggeland i Altibox til NTB.

– Men underleverandøren som leverer i hele Europa og USA, har fortsatt problemer. Dermed kan enkelte nettsider slite, sier han.

Det er en større europeisk leverandør av fiberoverføring mellom land som har store tekniske problemer. Dette førte til problemer blant annet for Altibox' rundt 618.000 kunder i Norge som søndag ikke kom seg på internett.

– Vi kan ikke si at alt fungerer over alt, men det har ordnet seg for mange, sier Veggeland.