Solberg: Ingen overraskelse at Kina reagerer på fredspris til opposisjonelle

– At kineserne vil reagere på en nobelpris til opposisjonelle, har vi erfart tidligere. Det er ingen overraskelse at vi vet at det vil komme reaksjoner hvis det skjer igjen, sier statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

Torsdag var Kinas utenriksminister Wang Yi innom Norge på et kort besøk. På en pressekonferanse torsdag kveld fikk Wang spørsmål fra Aftenposten om hvordan Kina vil reagere dersom Nobels fredspris skulle gå til demokratiforkjemperne i Hongkong.

Det kom etter at Venstres daværende stortingsrepresentant Guri Melby, som senere har blitt utdanningsminister i Solbergs regjering, i fjor nominerte demokratiforkjemperne til fredsprisen.

Advarte mot politisk fredspris

– I fortiden, nåtiden og i fremtiden vil Kina bestemt avvise alle forsøk på å bruke Nobels fredspris til å blande seg inn i Kinas indre anliggender, sa Wang, og fortsatte:

– Vi ønsker ikke å se noen forsøk på å politisere Nobels fredspris.

I 2010 ble den kinesiske regimekritikeren Liu Xiaobo tildelt fredsprisen. Det førte til at Norge ble satt i den diplomatiske fryseboksen, og norsk næringsliv fikk store problemer i Kina. Konflikten endte med en kontroversiell normaliseringsavtale i 2016 der Norge forpliktet seg til å avstå fra å støtte handlinger som undergraver Kinas kjerneinteresser.

Understreker Nobelkomiteens uavhengighet

– Jeg er opptatt av å sende en beskjed om at Nobelkomiteen er uavhengig av regjeringen. Vi legger ingen føringer eller går inn i diskusjoner rundt Nobelkomiteens prioriteringer. Det vi jobber med er å vise at det er en forskjell mellom Nobelkomiteen og regjeringen, sier Solberg.

– Men reaksjonene til Kina i 2010 kan vel tyde på at de ikke forstår denne forskjellen?

– Det jeg opplever at kineserne har gitt tydelig beskjed om, gjennom handlingene deres i 2010 og det at de reagerer på denne typen tildelinger, det har vi hørt i alle år. Men jeg vil ikke gå inn i disse analysene, nettopp fordi jeg ikke vil oppfattes som om jeg blander meg inn i hva Nobelkomiteen gjør eller at jeg overfor andre lands myndigheter skal unnskylde hva Nobelkomiteen gjør.