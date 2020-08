Sian-profil rev i stykker koranen foran motdemonstrantene – ble lagt i bakken

Stopp Islamiseringen av Norge- SIAN - avholdt markering på Eidsvolls plass foran Stortinget. Et massivt politioppbud sørger for å stagge motdemonstranter og SIAN tilhengere. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

I 15-tiden ble de frammøtte fra Sian ledet vekk fra Stortingsplassen etter at de hadde pakket sammen og gjort seg ferdig med den såkalte «krenkefesten».

Politiets innsatsleder Torgeir Brenden opplyser til TV 2 at politiet så seg nødt til å avbryte markeringen av fare for liv og helse.

– Det begynte å komme relativt mye kasting av stein, jernstenger og andre farlige gjenstander mot politiet, og også av fare for å eskalere situasjonen ytterligere, valgte vi da å avslutte markeringen nå, sier Brenden til TV 2. Han bekrefter også at det ble brukt tåregass mot demonstrantene.

– Nå skal jeg skjende koranen

Litt tidligere hadde flere motdemonstranter brutt sperringene og forsøkt å ta seg fram til Sian-profilen Fanny Bråten. Live-bilder fra stedet viste at Bråten lå på bakken og ble hjulpet opp av ambulansepersonell kort tid etter at hun gikk løs på koranen.

– Følg med nå, nå skal jeg skjende koranen, sa hun før hun begynte å rive ut sider og spytte på dem.

Ifølge Sians taler ble Bråten slått ned av en av motdemonstrantene. Flere motdemonstranter ble lagt i bakken av politiet etter å ha brutt sperringene. Bråten har tidligere vært tiltalt og blitt frikjent for hatytringer.

– Hun har ingen skader, og politiet hadde veldig raskt kontroll der, sier innsatsleder Brenden til Nettavisen.

Etter koranstuntet gikk flere motdemonstranter løs på gjerdene, men både politi og vakter innad i gruppen stanset de fleste forsøkene på eskalering av situasjonen. Politiet brukte i den forbindelse spray mot enkeltpersoner.

Sang og musikk

Den antiislamske gruppa Stopp islamiseringen av Norge arrangerte lørdag en såkalt krenkefest foran Stortinget. Fram til stuntet med koranen hadde det stort sett gått rolig for seg foran Stortinget.

– Det er litt anspent stemning takket være tungt militarisert politi som er til stede, sier Siavash Mobasheri, leder i Rødt Oslo, til NTB. Han er med på å organisere motdemonstrantene.

I 14-tiden meldte Mobasheri at det hadde roet seg blant motdemonstrantene. Det gjorde han samtidig som det lød fra Sian at «dere skal kastes ut av Norge».

– Det var litt kaotisk et øyeblikk, men det har roet seg ned kraftig nå. Nå er det sang og god musikk, sa Mobasheri.

– Må blø for ytringsfriheten

Første taler var Stig Andersen, som ble møtt av trommer, sang og slagord. Motdemonstrantene på plass var langt flere enn de som sto innenfor sperringene som var satt opp rundt Sian-gjengen.

– Her i Oslo kan vi fortsatt bruke ytringsfriheten, men det ser ut som vi er i en sikkerhetssone som minner om Irak. Ytringsfriheten i Norge i 2020 er noe man må jobbe for, betale for og til og med blø for, sa Andersen.

Samtidig lød trommene fra motdemonstrantene takfast. De hadde stilt seg opp i en stor ring rundt Eidsvold plass, men med gjerder og politifolk mellom seg og Sian-grupperingen. Forrige uke ble det dramatiske scener i Bergen da Sian-leder Lars Thorsen ble angrepet under markeringen de holdt i Bergen sentrum.

Hyllet krenkelsen

– Krenkelse er en destruktiv idé som går på at jeg må tie hvis du ikke liker det du hører. Krenkelse er en forutsetning for ytringsfrihet, som er demokratiets grunnstein, sa Lars Thorsen foran Stortinget.

Da Thorsen tok ordet steg temperaturen hos motdemonstrantene, og det ble blant annet revet i gjerdene som skilte de to partene. Vakter blant demonstrantene grep imidlertid raskt inn.

Politiet grep også tidlig inn mot motdemonstrantene som gikk løs på gjerdene.

– Ingen rasister i våre gater, lød som et taktfast rop fra demonstrantene mens Thorsen talte.