Abid Raja: Antirasister ødelegger for folk med innvandringsbakgrunn

– Drit i Sian og hold dere hjemme! Ved å dra dit for å vise din avsky, gjør du Sian viktigere. Ved å ikke dra, avkler du Sian, sier han til VG.

Lørdag har Sian markering foran Stortinget i Oslo. Forrige helg var det i Bergen det kokte. Da ble Sian-lederen angrepet av ungdommer, mens politiet slo hardt ned på motdemonstrantene.

– Hvis det er noen som helst i dag, muslim eller ikke, som lar begeret renne over under demonstrasjonen, vil det ødelegge for minoritetsbefolkningen, sier Raja.