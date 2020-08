Kalla om Northug: – Det er forkastelig

Petter Northug hadde vært instruktør på en sommerskiskole for barn i Trysil da han for snaue to uker siden ble stoppet av en UP-patrulje på E6 i Ullensaker.

Han ble målt til 168 km/t i en 110-sone, og politipatruljen fattet mistanke om ruspåvirket kjøring. Det ble derfor tatt både spyttprøve og blodprøve. På Northugs mobil ble det også funnet en video som viser at han kjører over 200 kilometer i timen i en 80-sone.

Politiet fant deretter kokain hjemme hos den tidligere skistjernen.

Northug har selv avvist at han var ruspåvirket under kjøringen, men forklarte på en pressekonferanse forrige uke at han har et omfattende rusproblem.

– Jeg innser jeg trenger profesjonell hjelp og er glad Olympiatoppen har stablet et opplegg som involverer psykologer og medisinsk personell, sa 34-åringen.

– Jeg ble sjokkert



Den svenske langrennsløperen Charlotte Kalla håper Northug får hjelpen han behøver.

– Det er utrolig trist. Jeg ble sjokkert da jeg så nyheten. Det er forkastelig det Petter har gjort, men akkurat nå er det viktigste at han får den hjelpen han har bedt om, sier Kalla til Expressen.

Øst politidistrikt har ennå ikke fått svar på analysene av blodprøven som ble tatt da Petter Northug ble tatt for råkjøring.

– En snill gutt



Northug er foreløpig siktet for tre lovbrudd, fartsovertredelse, kjøring i påvirket tilstand og oppbevaring av narkotika.

John Northug, faren til den tidligere skistjernen, har uttalt at overgangen fra aktiv karriere til livet etter har vært vanskelig for sønnen.

– Petter er en snill gutt, men har ikke mestret den vanskelige overgangen fra aktiv karriere til livet etter på en god måte, sa faren til Se og Hør.