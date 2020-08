Opptøyer i Malmö etter koranbrenning

De kraftige opptøyene i Rosengård i Malmö på grunn av en koranbrenning som en dansk høyreekstremist skulle være med på, fortsatte natt til lørdag.

Fredag kveld samlet flere hundre mennesker seg i bydelen Rosengård, kastet stein på politiet og satte fyr på biler og bildekk. Hele kvelden var preget av uro i bydelen etter at en koran, ifølge politiet, ble påtent i nærheten.

Trump truer på nytt med å gripe inn i Portland

USAs president Donald Trump sier han vil gripe inn dersom ikke «den inkompetente borgermesteren» får slutt på urolighetene i Portland i Oregon. Det melder presidenten på Twitter.

Demonstrasjonene og opptøyene i Portland har pågått i tre måneder og har tiltatt de siste ukene. Trump har tidligere brukt føderale sikkerhetsstyrker i Portland mot lokalmyndigheters vilje.

40 nye koronasmittede siste døgn

Det er registrert 40 nye tilfeller av koronasmitte i Norge det siste døgnet. I alt har nå 10.582 personer fått påvist koronasmitte i Norge.

Økningen fredag er på samme nivå som dagen før da det ble registrert 38 nye smittetilfeller. Det viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet (FHI) ved midnatt natt til lørdag.

Skuespiller Chadwick Boseman er død

Skuespiller Chadwick Boseman, mest kjent for sin rolle i filmen «Black Panther», døde fredag av tarmkreft. Han ble 43 år gammel.

Boseman ble diagnostisert med tarmkreft i for fire år siden og døde i sitt hjem i Los Angeles med sin kone og familie ved sin side, sier hans talsperson Nicki Fioravante.

Nedtur for Hovland i PGA-sluttspillet

Viktor Hovland slet med å få inn puttene på 2. runde i helgens turnering i PGA-sluttspillet, og han falt på listene med en runde tre slag over par.

Fire bogeyer og bare en birdie førte til at nordmannen falt til en foreløpig delt 30.-plass, men samtidig er det ikke veldig langt fram. Sent fredag kveld norsk tid var bare to spillere under par totalt etter to runder, og Hovland hadde da fem slag fram til lederne.