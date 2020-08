Oslo-politiet ruster seg før Sian-markering

Både uniformert og sivilt politi skal være til stede, og Oslo-politiet har «skarpe ressurser» i bakhånd i tilfelle situasjonen eskalerer, opplyser politiadvokat Kai Spurkland på politimesterens kontor i Oslo til Nettavisen.

– Sian har en provoserende form og et omtvistet budskap, noe som gjør det mer krevende for politiet å håndtere dette, men vår oppgave er å legge til rette for at de skal kunne avvikle sin varslede markering, sier Spurkland.

Sist helg ble Lars Thorsen, lederen for Sian – Stopp islamiseringen av Norge – fraktet blødende vekk av politiet etter å ha blitt angrepet av rasende demonstranter på Festplassen i Bergen. Tre personer er siktet for kroppskrenkelse, mens 18 personer etterforskes for steinkasting og ordensforstyrrelse, ifølge Bergens Tidende.

Spurkland oppfordrer både demonstranter og motdemonstranter til å ytre seg innenfor spillereglene under lørdagens markering. Vold og skadeverk er ikke greit, og det er heller ikke tillatt å hindre andres ytringer, påpeker han.

Sian-leder Lars Thorsen avviser overfor Nettavisen at de er ute etter å provosere og skape bråk, men sier at han lørdag vil gjenta uttalelsene fra forrige helg der han kalte islams grunnlegger Muhammed en falsk profet. Han synes heller ikke at de har hatt en god dialog med politiet før lørdagens markering.

I sommer har det også oppstått uroligheter i forbindelse med Sian-markeringer på Furuset og Mortensrud i Oslo. På Furuset 15. august måtte politiet gripe inn mot rundt 50 motdemonstranter. I juni ble Thorsen møtt av en skur av tomater, egg, kasseroller og flasker da han skulle tale på Mortensrud.