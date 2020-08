Egmont nedbemanner – elleve mister jobben

De ansatte ble informert om kuttene på et allmøte i bedriften fredag, skriver Medier24.

– Endringene gir en flatere struktur, og vi reduserer også antall ledere med nesten 25 prosent, sier administrerende direktør Nina Vesterby i Egmont Publishing.

De ansatte mener imidlertid at det ikke er nødvendig å nedbemanne.

– Denne nedbemanningen er knyttet opp til en omorganisering, men som klubb ser vi ikke at det er godt nok gjort rede for at det skal være nødvendig å nedbemanne som følge av dette, sier klubbleder Alexander Berg til Medier24.

Også høsten 2018 kuttet Egmont i staben, da med 29 stillinger.

Egmont er Norges største utgiver av blader, magasiner, tegneserier og digitale tjenester til voksne, barn og unge.