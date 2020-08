Dronningen om coronatiden: – Man føler seg jo isolert

– Det er jo litt trist for oss som egentlig skal møte mennesker. Møter har jo vært vanskelig, og det er det jo fremdeles. Det er en utfordring, sier dronning Sonja til NTB.

Kongeparet havnet selv i karantene da samfunnet stengte ned 12. mars, etter at de hadde vært på reise i Jordan. Alle offisielle planer ble avlyst, og de siste månedene har de stort sett holdt seg hjemme.

Dronningen sier at hun tror kongefamilien har opplevd situasjonen «som de fleste andre».

– Man føler seg jo isolert. Man samarbeider via Skype, og man ser jo ikke mennesker, sier hun.

Samtidig er hun glad for å ha familien rundt seg. I sommer har kongehuset delt bilder fra ferieturer i Norge, blant annet på tur med kongeskipet i Lofoten.

– Vi har hatt det veldig bra. Vi kan ikke klage, vi. Det er verre for mennesker som er alene, tror jeg, som bor alene. Det tror jeg er en prøvelse, sier hun.

Trakk seg tilbake

I påsken sendte kongeparet ut en hilsen til folket fra Kongsseteren i Oslo. På det tidspunktet var smittetallene fortsatt høye og situasjonen svært uoversiktlig. For mange var tiden tung.

I påsken sendte dronning Sonja og kong Harald en påskehilsen fra Kongsseteren i Oslo. Foto: Sven Gj. Gjeruldsen / Det kongelige hoff / NTB scanpix

– Vi må forsøke å se det positive i en vanskelig situasjon. Og gå på med kamphumør. For dette kan tære på kreftene og tålmodigheten. Men jeg tror at vi er et såpass sunt folk. Dette klarer vi bra, sa dronningen.

Både hun og kongen er i risikogruppen på grunn av alderen, og de har hatt begrenset kontakt med omverdenen de siste månedene. Kongen ledet i flere uker statsråd over telefon, i stedet for å ta imot statsministeren og resten av regjeringen på Slottet.

Men da festdagen 17. mai kom, var kongeparet tydelig klare til å komme seg litt ut igjen. Plutselig klinket de til med en overraskende og historisk kjøretur i åpen bil gjennom folkehavet i Oslo sentrum. En gest som ble hyllet i ettertid.

– Veldig trist

Torsdag denne uken var dronningen på et av sine første arrangementer siden nedstengningen, da hun og Magne Furuholmen åpnet hver sin separatutstilling på Soli Brug Galleri i Østfold.

Solen skinte, og dronningen var tydelig glad for å kunne være ute blant folk igjen – selv om man må holde minst én meters avstand.

– Det å møte og se mennesker er noe vi har savnet alle sammen. Så det er veldig hyggelig, sier hun til NTB.

Dronningen forklarer at hun også savner det å utfolde seg på andre måter.

– Det har vært få utstillinger og lite å se. Ikke konserter. Ikke teater. Ikke det ene eller det andre. Det er veldig trist. Så løser man jo dette på digitale måter, som er imponerende.

Dronningens nye kunstutstilling består av 96 verk, både grafikk og keramikk. Selv om det har blitt brukt mindre tid til andre ting de siste månedene, har hun ikke tatt seg mer tid til å jobbe med kunsten.

– Nei, jeg har faktisk ikke det. Jeg har laget meg selv noen andre prosjekter, som ikke akkurat er i den sjangeren, sier dronningen, som ikke røper hvilke prosjekter det er snakk om.

Tiden vil kanskje vise.