Trøndelag Ap varsler ny innstilling etter Giske-bråk

To dager før valget i Trøndelag Arbeiderparti har valgkomiteen forkastet mandagens innstilling der Trond Giske er foreslått som ny fylkesleder.

Pressekonferanse om koronasituasjonen med statsministeren og helseministeren

Statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie holder pressekonferanse klokken 14. Helsedirektør Bjørn Guldvog og avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet vil også være til stede.

Borgerrettsdemonstrasjon i Washington



Borgerrettsaktivistene Al Sharpton og Martin Luther King III står i spissen for en protest mot politivold og rasisme i Washington. Arrangementet har fått tittelen «Get Your Knee Off Our Necks», og går av stabelen på 57-årsdagen for Martin Luther Kings berømte «March on Washington».

Avklaring om skrantesyke hos villrein i Rondane

Et reinsdyr som er felt under jakt i Rondane er mistenkt for å ha skrantesyke. Et endelig svar på om dyret er smittet er trolig klart fredag.

Statsråd på Slottet

Regjeringen møter Kongen på Slottet for statsråd for andre gang i høst