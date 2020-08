Dronningen og Magne Furuholmen inspirerer hverandre – åpner utstillinger sammen

– Jeg blir veldig glad når jeg ser de glade fargene du bruker, sier dronning Sonja til a-ha-pianist og kunstner Magne Furuholmen.

Torsdag kveld inviterte de til førvisning på hver sin nye separatutstilling på Soli Brug Galleri i Østfold. Begge stiller ut både grafikk og keramikk på utstillingene, som åpner fredag.

De to har samarbeidet om kunst i flere år. Blant annet har de jobbet sammen på et keramikkverksted i Danmark. Og de har vært i USA og Sverige.

– Vi har vært rundt omkring sammen, og det er kjempemorsomt og inspirerende for meg å få høre på Magne, sier dronningen.

Og følelsen er gjensidig:

– Det er inspirerende for meg å tenke at det går an å ha så mye trøkk når man er kommet over 50-årene, sier Furuholmen til den spreke 83-åringen han står ved siden av. Selv er han 57, og begynner altså å nærme seg 60-årene.

Optimisme

Dronningen og Furuholmen tidligere hatt fellesutstillinger, men denne gang er det snakk om to separatutstillinger som holder åpent samtidig. På idylliske Soli Brug i Greåker har de fått to små trehus hver til å stille ut i.

Da de torsdag viste hverandre rundt i utstillingene sine, bet dronningen seg merke i at bildene til Furuholmen er blitt mer lystige i tonen enn før.

– Blant annet har han sluppet seg løs med farger. Det har vi diskutert. Han har vært litt mer i den mørke sektoren før, sier dronningen.

– Sannheten er vel at jeg var litt gjerrig på farger da vi jobbet sammen, svarer Furuholmen.

Han sier at det var litt optimisme i luften da han laget bildene.

– De nyeste arbeidene er lagd akkurat når man trodde man var ute av tunnelen med korona. Og så ser man at det kanskje ikke er så enkelt. Det var litt sånn håpefulle arbeider, forklarer Furuholmen.

Avlyste konserter

Da pandemien førte samfunnet inn i lockdown, ble a-ha nødt til å avlyse 60 konserter på en gigantisk verdensturné.

For Furuholmen ble det en tid hvor han roet litt ned.

– Det er noen som reagerer på en sånn situasjon ved å kaste seg inn i nye ting med en veldig iver. For egen del kjente jeg at jeg bare hadde behov for å absorbere, mer enn å produsere. Det har begynt å ta seg opp igjen nå, men det er kanskje sunt å ha en sånn pause i livet. Hvor man ikke hyperaktivt produserer noe hele tiden.

– Du produserer hyperaktivt hele tiden. Det gjør jo ikke jeg. Jeg gjør det jo i perioder, sier dronningen.

– Du ser relativt aktiv ut, spør du meg, svarer Furuholmen, og viser til dronningens nye utstilling, hvor hun har med seg hele 96 verk.

Selv sier dronningen at hun ikke har fått mer tid til kunsten under koronaen.

– Nei, jeg har faktisk ikke det. Jeg har laget meg selv noen andre prosjekter, og de er ikke akkurat i den sjangeren, sier hun, uten å røpe hva slags prosjekter det er snakk om …