Trump med knallharde angrep på Biden

President Donald Trump tok formelt imot Det republikanske partiets nominasjon til å være presidentkandidat i valget 3. november.

I sin nominasjonstale foran Det hvite hus gikk Trump til frontalangrep på Demokratenes presidentkandidat Joe Biden og kalte ham en trojansk hest for sosialisme som kommer til ødelegge amerikanske jobber og tillate Kina å eie USA.

Minst seks døde i orkanen Laura

Minst seks personer omkom da orkanen Laura feide inn over Louisiana i USA, og delstatens guvernør venter at redningsmannskaper finner flere ofre.

Den ekstremt kraftige uværet var en orkan i kategori 4 da det traff land. Over 540.000 strømkunder mistet strømmen i Texas og Louisiana, vannforsyningen i området er også delvis ødelagt og en kjemisk fabrikk står i brann.

38 nye koronasmittede siste døgn

Det er registrert 38 nye tilfeller av koronasmitte i Norge det siste døgnet. I alt har 10.542 personer fått påvist koronasmitte i Norge.

Økningen torsdag er noe mindre enn onsdag, da det ble registrert 50 nye smittetilfeller. Det viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet (FHI) ved midnatt natt til fredag.

Brudd i tarifforhandlingene mellom Parat og Virke

Det ble natt til fredag brudd i tarifforhandlingene mellom arbeidstakerorganisasjonene Parat og Handel og Kontor og arbeidsgiverorganisasjonen Virke.

Parat forhandler for ansatte iblant andre Bama, Carlsen Fritzøe, Lekolar, Maxbo, Montér, Lyse og Norgesgruppen. Bruddet betyr at oppgjøret for ansatte i varehandel og service går til mekling hos Riksmekleren. Dato for meklingen er ikke fastsatt.

Dobbeltbogey ødela kanonstart av Hovland i Illinois

Viktor Hovland var i delt ledelse etter åtte spilte hull i PGA-turneringen på Olympia Fields i Illinois, men med flere bomslag falt han på resultatlisten.

Hovland ligger på en delt 14.-plass med ett slag over par etter turneringens første av fire runder.

Mann til sykehus etter vold i Oslo – kvinne pågrepet

En mann i 60-årene er innlagt på sykehus med kuttskader etter en voldsepisode på Årvoll i Oslo natt til fredag. En kvinne i 50-årene er pågrepet i saken.

– Voldsepisoden skal ha skjedd i en bolig i Lofthusveien på Årvoll. Mannen er innlagt på sykehus med kuttskader, forteller operasjonsleder Guro Sandnes i Oslo politidistrikt til NTB.