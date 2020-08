Venstre-komité foreslår å korke taxfree-salget

– Venstre har ikke for vane å gi Kristelig Folkeparti en håndsrekning i alkoholsaker, men her er vi enige i sak, sier Unge Venstre-leder og medlem i programkomiteen Sondre Hansmark til Vårt Land.

Mandag sa Erik Lunde, leder i KrFs programkomité, til Vårt Land at tiden er inne for å avvikle ordningen, som Norge er alene om i Europa.

Dermed vil to av tre regjeringspartier stanset billigsalget av alkohol og tobakk på flyplassene. Salget står for rundt 10 prosent av det norske konsumet av brennevin, vin og sterkøl her i landet, ifølge tall fra Folkehelseinstituttet.

Statlige Avinor, som driver det meste av flyplassene i Norge fikk i fjor inn totalt 2,9 milliarder kroner fra salget av taxfree-varer. Mye av inntektene blir brukt til å opprettholde kortbanenettet i Norge.

Hansmark, som tilhører flertallet i den 13 medlemmer store komiteen, sier det er «fullstendig bakvendt» at folk skal få kjøpe billig alkohol bare fordi de reiser ut av landet med fly.

– Folkehelseinstituttet opplyser at staten går glipp av 3,7 milliarder avgiftskroner fordi nordmenn kan handle taxfree, sier Hansmark.

Det samme forslaget ble et stridstema på Venstres landsmøte i 2017, men da sa partiet nei til å avvikle ordningen.