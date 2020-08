Oslo-mann siktet for flere overgrep mot barn

Mannen fremstilles for varetektsfengsling i Oslo tingrett torsdag. Politiet har bedt om fire ukers fengsling med brev- og besøksforbud, opplyser mannens forsvarer, advokat Tom Barth-Hofstad, til kanalen.

– Han erkjenner ikke straffskyld. Han har avgitt en forklaring og samarbeider med politiet. Nå ønsker vi at politiet skal få etterforske i fred og ro, sier forsvareren.

Politiet ble kjent med saken i slutten av mars da mannen ble anmeldt. Han ble deretter pågrepet og varetektsfengslet, siktet for overgrep mot en jente under 14 år og for å være i besittelse av overgrepsmateriale. Men etter åtte uker ble han løslatt. Politiet mente det ikke var tilstrekkelig fare for bevisforspillelse.

På bakgrunn av funn i beslaget som politiet har gjort i ettertid, er mannen pågrepet på nytt. Nå er han siktet for overgrep mot flere jenter. Politiadvokat Nina Bakken i Oslo politidistrikt sier til kanalen at politiet er usikre på om mannen har begått nye overgrep etter at han ble løslatt, men at det er noe etterforskningen vil avdekke.