Alpakkaen Jesus er nok en gang på rømmen langs E6 i Rana

Politiet i Nordland fikk torsdag morgen melding om at alpakkaen løper langs E6 i Dunderlandsdalen.

Over to timer senere har alpakkaen fortsatt ikke kommet til rette. Bilister i området bes om å være oppmerksomme.

– Det er ikke første gangen vedkommende er ute på vift, sa operasjonsleder Remi Johansen i Nordland politidistrikt til NTB tidligere tirsdag.

På spørsmål om omtrent hvor mange ganger Jesus, som tilhører en gård i området, har stukket av, svarte Johansen følgende:

– Jeg vet ikke helt. Nå begynner vi kanskje å nærme oss tosifret.

Alpakkaflukten skjer heldigvis ikke i den verste rushtiden på E6, men Johansen understreker at det likevel er fare på ferde.

– Det er nok at én sjåfør blir stresset, sier han.

Politiet har rundt lunsjtider vært i kontakt med eier av alpakkaen, som jobber med å få tak i dyret. Videre tvitrer politiet at eier er enig i at alpakkaen har vært på rømmen litt for mye, og at det fort kan bli husarrest framover.