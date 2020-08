Ordføreren i Seljord ber regjeringen dekke inntektstap

Dyrsku'n, som årlig trekker rundt 90.000 besøkende til kommunen, er avlyst på grunn av coronapandemien.

Ifølge ordfører Beate Mari Dahl Eide (Sp) er det flere bedrifter i kommunen som har mellom 30 og 40 prosent av omsetningen sin tilknyttet den velkjente handels- og landbruksmessa.

– Disse inntektene danner grunnlaget for at flere har en jobb å gå til resten av året. Regjeringen må nå få på plass en ordning for virksomhetene i Seljord som taper store summer i år, sier Dahl Eide.

Hun legger til at det er «relativt merkelig» av regjeringen å avvikle kompensasjonsordningen for næringslivet ti dager før Dyrsku'n skulle ha startet.

– Det er rett og slett urettferdig, mener hun.