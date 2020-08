Kinas utenriksminister besøker Norge

Under besøket skal Wang Yi besøke utenriksminister Ine Eriksen Søreide og på høflighetsvisitt hos statsminister Erna Solberg. Besøket er del av en rundreise til flere europeiske land.

Amnesty demonstrerer mot Kina

Amnesty Norge holder en markering for menneskerettigheter i Kina i forbindelse med besøket til den kinesiske utenriksministeren Wang Yi. Gruppen vil markere Kinas behandling av uigurene.

WHOs europeiske koronakommisjon samles

En kommisjon opprettet av Verdens helseorganisasjon (WHO) skal vurdere hvordan europeiske land har håndtert koronapandemien. Den skal også komme med anbefalinger om investeringer og reformer for å sikre et mer robust helse- og omsorgsvesen.

Glimt og RBK spiller europaligakvalifisering

Det er duket for europeisk fotball på Aspmyra og Lerkendal. Bodø/Glimt tar imot Zalgiris Kaunas fra Litauen klokka 18, mens Rosenborg møter islandske Breidablik timen senere.

Full runde i 1. divisjon

Herrenes 1. divisjon i fotball ruller videre. På menyen står Jerv – Ranheim, KFUM Oslo – Stjørdals-Blink, Lillestrøm – Strømmen, Sandnes Ulf – Raufoss, Sogndal – Øygarden, Ull/Kisa – Kongsvinger, Åsane – Grorud og HamKam – Tromsø.