MDG ber Støre droppe Senterpartiet

Til Klassekampen sier Bastholm at et samarbeid mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet ikke vil føre til noen satsing på miljøpolitikken. Hun viser til Sps motstand mot miljøavgifter og sier hun frykter det blir status quo for miljøpolitikken med en Ap/ Sp-regjering etter valget.

– Hvis vi gjør et veldig godt valg, vil det være tragisk om Ap velger en Ap/Sp-konstellasjon framfor en SV/MDG/Ap-konstellasjon. Det er fordi vi nå står i en generasjonskonflikt der de unge ønsker seg en regjering som tar klimaet på alvor. Det får de ikke med en Ap/Sp-regjering, sier Bastholm til avisa.

Mens MDG ved forrige valg ikke på forhånd ville avklare hvilket parti det var mest aktuelt for dem å samarbeide med, vurderer de nå å endre strategi før valget i 2021. Nå sier partiet at de først vil forhandle med Ap dersom de kommer i en posisjon til det.

Både Ap-leder Jonas Gahr Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har gjentatte ganger sagt at det er et samarbeid mellom deres respektive partier som er å foretrekke etter valget neste år.

Senterpartiet har de siste månedene gjort det svært godt på meningsmålingene landet over og ligger nå på en oppslutning på rundt 14 prosent. MDGs oppslutning i samme periode har ligget i overkant av 5 prosent. SVs oppslutning er på omtrent 7,2 prosent, ifølge et gjennomsnitt av målingene registrert av nettstedet Poll of polls.