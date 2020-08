44 studenter har fått påvist coronavirus siden studiestart

Flest coronatilfeller har Høgskulen på Vestlandet med 24. Samtlige av dem er på studiestedet i Bergen.



I tillegg er det ni smittede på Universitet i Bergen, tre på Norges Handelshøyskole og tre på Bergen-campusen til Handelshøyskolen BI.

– Bergen viste seg fra sin aller vakreste side under fadderukene, det var varmt og folk samlet seg i parkene og i sentrum. Samtidig kom det en nasjonal skjenkestopp som gjorde at det ble festet mye hjemme, og det er grunn til å tro at det ble for tett og at man ikke klarte å holde smittevernet i små hybler og leiligheter, sier helsebyråd Beate Husa (KrF) i Bergen til TV 2.

Én student på Høgskulen i Volda er smittet, noe som knyttes til utbruddet i Bergen. NTNU, Oslo Met, Høyskolen Kristiania og Universitet i Sørøst-Norge har også én smittet student hver.

Ingen studenter på Universitetet i Oslo, Universitet i Agder, Universitet i Stavanger og Universitet i Tromsø er smittet, viser oversikten som ble innhentet onsdag.