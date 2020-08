Mann tatt på blodtrimmet elsykkel i Larvik

– Vi har beslaglagt sykkelen og anmeldt ham for å ha kjørt uten førerkort, sier operasjonsleder Merete Kvaal i Sørøst politidistrikt til NTB.

Mannen ble stanset av en politipatrulje i Frankendalsveien klokka 14.43 onsdag.

Politiet melder at de har mistanke om at elsykkelen er modifisert til å kunne kjøre godt over lovlig hastighet, opp mot 35 kilometer i timen.