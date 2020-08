Raja-forkjemper Bjørlo stiller seg bak Guri Melby

Eid-ordfører Bjørlo regnes som en av Venstres fremste distriktspolitikere, og har flere ganger tatt til orde for at Abid Raja bør bli ny partileder. Han sier til Nationen at han likevel støtter valgkomiteens innstilling der Guri Melby foreslås som ny Venstre-leder.

– Guri er samlende. Hun står midt i Venstre-sjela, sier Bjørlo til Nationen.