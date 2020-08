Brann i sanitetsbygning på campingplass slukket

– Brannvesenet blir på stedet fordi det er fare for at brannen skal blusse opp igjen, sier operasjonsleder Christian Prytz i Sørøst politidistrikt i 07.30.

Det er ikke snakk om personskader, har brannvesenet bekreftet etter å ha søkt gjennom bygget.

Politiet fikk melding om brannen i 5.30-tida, og da brannvesenet kom til stedet kunne de konstatere at det var full fyr i sanitetsbygningen.

Operasjonssentralen i Sørøst politidistrikt opplyste til NTB i 06.00-tiden at det ikke var kommet meldinger om at det var folk i bygningen, men at personen som meldte fra om brannen mente det var fare for at brannen skulle spre seg til andre bygninger.