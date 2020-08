Sp: Smålig og arrogant av regjeringen å avvikle kompensasjonsordningen

Gjelsvik reagerer på hvordan regjeringen gikk fram da kompensasjonsordningen til coronarammede bedrifter ble avviklet tirsdag.

– Regjeringen opptrer smålig og arrogant overfor et stort antall næringsdrivende i Norge som fortsatt er hardt rammet av nasjonale og lokale smitteverntiltak, sier Gjelsvik til NTB.

Kompensasjonsordningen avvikles fra 1. september. NHO er blant dem som har uttrykt skuffelse over at ikke nye tiltak er på plass.

– I stedet for å komme med nye tiltak for å hjelpe gjennom krisen, så omtaler næringsministeren situasjonen som «den nye normalen» og finansministeren skryter av hvor lite av krisestøtten som er brukt, sier Gjelsvik.

Vil ha fem strakstiltak

Han lister opp fem strakstiltak han mener bør varsles umiddelbart:

* Fortsatt kompensasjonsordning for virksomheter med stort omsetningsfall som følge av nasjonale og/eller lokale smitteverntiltak.

* Vedtaket om å doble momsen på reiseliv, transport og kultur fra 1. november må stanses og satsen på 6 prosent videreføres ut 2021.

* Vedtaket om å gjeninnføre flypassasjeravgiften fra 1. november må stanses.

* Løpetiden for kriselån til små- og mellomstore bedrifter må utvides fra tre til seks år.

* Alle hull i kompensasjonsordningen må tettes.

Betalt ut 5 milliarder

Det er så langt utbetalt rundt 5 milliarder kroner i kontantstøtte, men det var i utgangspunktet ventet en utbetaling på opp mot 50 milliarder.

– Den generelle kompensasjonsordningen avvikles i tråd med Stortingets vedtak. Den var tilpasset en situasjon hvor Norge var stengt ned. Nå ser vi andre behov, sier finansminister Jan Tore Sanner til Dagens Næringsliv.

NHO-sjef Ole Erik Almlid mener det er skuffende at dagens kompensasjonsordning avvikles uten at andre tiltak er på plass.

– For mange er det bare et spørsmål om tid før de bukker under. Og så lenge krisen er der, må vi ha ordninger som bidrar til at vi ikke får unødvendige konkurser, sier han.