Utenriksminister Pompeo kastet seg inn i valgkampen

Den amerikanske utenriksministeren Mike Pompeo brøt med kutymen da han ble den første utenriksministeren på 75 år som holdt en tale på landsmøtet til ett av de store partiene. Han ga sin fulle støtte til Donald Trump i en videohilsen som ble spilt av under Republikanernes landsmøte.

Talen fordømmes av Demokratene og andre som et brudd på diplomatisk presedens og et mulig brudd på føderal lov som forbyr statsansatte å drive åpenlys politisk aktivisme mens de er på jobb.

Oslo S ble evakuert etter falsk bombetrussel

Oslo S og Østbanehallen ble evakuert tirsdag kveld etter at en mann hadde kommet med bombetrusler. Mannen ble raskt pågrepet, men Oslos hovedstasjon var evakuert i over en time mens bombegruppa undersøkte en koffert som var knyttet til mannen. Det viste seg imidlertid å være en falsk trussel.

59 nye koronasmittede

Det er registrert 59 nye tilfeller av koronasmitte i Norge det siste døgnet. Totalt har nå 10.454 personer fått påvist koronasmitte i Norge. Økningen er noe mindre enn mandag, da det ble registrert 72 nye smittetilfeller.

Hillary Clinton vil ikke at Joe Biden skal akseptere nederlag valgnatta

Tidligere presidentkandidat Hillary Clinton har et klart råd til Joe Biden foran høstens presidentvalg: Uansett hva som skjer, ikke innrøm nederlag på valgnatta.

Hun mener stemmegivning per post vil gjøre at det tar lenger tid å utpeke en vinner i årets valg, og at Biden må vente med å akseptere et eventuelt valgnederlag.

Syrstad Engen klar for mesterligafinalen

Den norske landslagsproffen Ingrid Syrstad Engen er klar for mesterligafinalen etter at hennes Wolfsburg vant 1-0 over Barcelona i semifinalen tirsdag kveld. Caroline Graham Hansen spilte en god kamp for Barcelona, men måtte godta et bittert semifinaletap.