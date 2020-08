Hver sjuende døde ærfugl var skadeskutt

Dagsavisen skriver at funnene ble gjort da Norsk institutt for naturforskning gjorde røntgenfotografering av 94 døde fugler samlet inn i Vestfold, Telemark, Agder og Østfold.

– Dette vitner om altfor ivrige jegere. Det skal ikke være nødvendig at så mange som 14 prosent av ærfuglene blir skadeskutt. Skadeskyting skal unngås, sier prosjektleder Per Espen Fjeld i Statens naturoppsyn.

Det ble satt i gang grundigere undersøkelser etter at flere hundre døde ærfugler ble funnet i april. Felles for dem var at de var avmagret og uten flygedyktige muskler. Ifølge forskerne er det gjort funn som kan tyde på at enkelte av fuglene ble skadeskutt flere år tilbake i tid.