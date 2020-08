Rundt 100 protester mot forslaget om å gi kommunene fritt flaggvalg

Avisen Dagen skriver at det er rundt 100 privatpersoner som har meldt sin motstand mot regjeringens forslag om å la kommunene velge flagg selv. Regjeringen har særlig trukket fram ønsker om å bruke regnbueflagget, som flere kommuner allerede har flagget med, som grunn til å endre flaggloven.

– Vi har en identitet, og den ligger i det norske flagget. Jeg ønsker ikke å utvanne det, sier Arvid Solheim i Kristiansand, en av privatpersonene som har meldt sin motstand.

Høringsfristen for forslaget går ut mandag i neste uke. Etter dagens regler må det arrangeres et eget arrangement fysisk i rådhuset for å kunne flagge med for eksempel regnbueflagget.

– Vi er en av veldig mange kommuner som har valgt å heise regnbueflagget og ikke bry oss om å følge loven. Vi ønsker nå at det blir gjort en endring, sier Kristiansand-ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap).