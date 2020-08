Høie: – Karantene er ikke en straff – det er en gave

– Jeg synes det er synd at karantene fremstilles som en straff. For karantene er ikke en straff – det er en gave, sier helseminister Bent Høie (H) under tirsdagens coronapressekonferanse, og fortsetter:

– Ved å holde deg hjemme i ti dager gir du en gave til menneskene rundt deg. Du sørger for at de ikke blir smittet eller havner i karantene hvis du skulle være så uheldig å være smittet.

Les også: Brøt karantenen - sendte barna på skolen

Høie sier at helsetjenesten i det siste har fått flere henvendelser fra folk som ønsker å teste seg for korona for å slippe karantene.

– Men du kan ikke droppe karantene hvis du tester negativt tre dager etter at du har kommet hjem fra et rødt land eller to dager etter festen med kompisen som var smittet. Den negative testen viser bare én ting: At du ikke var smitteførende den dagen du testet deg, sier helseministeren.

Har kjøpt smittevernutstyr for to milliarder

Høie har gjennom den nasjonale innkjøpsordningen kjøpt smittevernutstyr for rundt to milliarder kroner.

Beløpet inkluderer moms og fraktkostnader, og utstyret er kjøpt inn fra Kina, Malaysia, Europa og Sverige, skriver Høie i et brev til Stortinget tirsdag. I tillegg er det for enkelte typer utstyr startet norsk produksjon etter at utbrudd av koronavirus i vår og sommer rammet Norge.

Flere titalls millioner åndedrettsvern, munnbind, hansker, visir og briller, stellefrakker, smittefrakker og luer ligger nå lagret i de regionale helseforetakene og i norske kommuner, skriver Høie.

– Det er gjort beregninger over forbruk gitt en smittetopp med et smittetall på 1,3 (basert på modeller fra Folkehelseinstituttet). Utstyret som er på lager, vil kunne dekke forbruket ved en slik smittetopp i 2020 og over i 2021, ifølge statsråden.

FHI: Grunn til å beholde munnbindanbefaling litt til

Mandag går myndighetenes munnbindanbefaling ut. Fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet mener det er grunn til å beholde anbefalingen en stund til.

Anbefalingen om å bruke munnbind på kollektivreiser i Oslo og Indre Østfold ble innført fra 17. august og varer i utgangspunktet til 31. august.

På tirsdagens coronapressekonferanse sa Folkehelseinstituttets fagdirektør Frode Forland at smitten nå ligger på omtrent samme nivå som da anbefalingen ble innført, med rundt 50 nye tilfeller om dagen.

– Det er fortsatt et relativt høyt nivå, og jeg tenker at det kanskje er grunn til å beholde det tiltaket over litt lengre tid til vi får målt effekten av det enda bedre, sa Forland.

Helsedirektør Bjørn Guldvog sa at hans direktorat tirsdag har vært i møte med sine kollegaer i de øvrige nordiske landene, der munnbind var ett av temaene.

– Det er interessante erfaringer fra de andre landene, som for eksempel fra Danmark som har innført obligatorisk bruk av munnbind på offentlig transport. Vi har ikke konkludert, men det er viktig å få gode innspill fra de andre landene, sa helsedirektøren.